Шотландия планирует выйти из состава Британии в 2023 году

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что страна проведет референдум о выходе из состава Британии уже в 2023 году. Последняя компания за независимость была приостановлена из-за пандемии коронавируса и возобновится уже в 2022 году, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"В течение следующего года я инициирую процесс, необходимый для проведения референдума до конца 2023 года" , - заявила Стерджен.

Также первый министр отметила, что ее партия представит новые аргументы в пользу независимости. Между тем большинство избирателей считает, что стране лучше остаться в составе Британии. Однако, Шотландская национальная партия убеждена в том, что выход Соединенного Королевства из ЕС - радикально изменил политический и экономический ландшафт.

Отмечается, что во время референдума в 2016 году, 52% британских избирателей поддержали выход из ЕС, когда 62% шотландцев голосовали против. Стерджен утверждает, что тогда Шотландию вывели из Союза против ее воли.