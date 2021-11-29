Основатель популярной сецсети ушел в отставку с поста гендиректора

Основатель Twitter Джек Дорси ушел в отставку с поста генерального директора, сообщает Деловая столица.

Соответствующее заявление выпустила его компания.

Место Дорси займет технический директор Twitter Параг Агравал, который работает в компании больше десяти лет. Приказ о назначении вступил в силу 29 ноября.

"Я решил покинуть Twitter, потому что считаю, что компания готова "уйти" от своих основателей. Я глубоко доверяю Парагу как гендиректору. Я глубоко благодарен ему за его мастерство, сердце и душу. Пришло его время руководить" , — пояснил Дорси.

На фоне новостей о его отставке акции Twitter выросли больше чем на 10%. Это следует из данных торгов.

Джек Дорси запустил Twitter в 2006 году вместе с основателями сервисов подкастов Odeo Эвом Уильямсом, Бизом Стоуном и Ноа Глассом. В 2020 году основатель и инвестор Elliott Management Пол Сингер сомневался, может ли Джек Дорси управлять одновременно Twitter и Square — своим вторым проектом. Также его смущало желание бизнесмена переехать в Африку. Тогда Сингер призвал гендиректора компании уйти в отставку.