Основатель популярной сецсети ушел в отставку с поста гендиректора
Основатель Twitter Джек Дорси ушел в отставку с поста генерального директора, сообщает Деловая столица.
Соответствующее заявление выпустила его компания.
Место Дорси займет технический директор Twitter Параг Агравал, который работает в компании больше десяти лет. Приказ о назначении вступил в силу 29 ноября.
"Я решил покинуть Twitter, потому что считаю, что компания готова "уйти" от своих основателей. Я глубоко доверяю Парагу как гендиректору. Я глубоко благодарен ему за его мастерство, сердце и душу. Пришло его время руководить", — пояснил Дорси.
На фоне новостей о его отставке акции Twitter выросли больше чем на 10%. Это следует из данных торгов.
Джек Дорси запустил Twitter в 2006 году вместе с основателями сервисов подкастов Odeo Эвом Уильямсом, Бизом Стоуном и Ноа Глассом. В 2020 году основатель и инвестор Elliott Management Пол Сингер сомневался, может ли Джек Дорси управлять одновременно Twitter и Square — своим вторым проектом. Также его смущало желание бизнесмена переехать в Африку. Тогда Сингер призвал гендиректора компании уйти в отставку.