Топливом Westinghouse полностью загрузили 4 из 6 энергоблоков Запорожской АЭС

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" полностью загрузило ядерным топливом американской Westinghouse четыре из шести энергоблоков Запорожской АЭС после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР) блока №4, сообщает Интерфакс-Украина.

"Во время ППР активная зона блока №4 была полностью загружена тепловыделяющими сборками (ТВС – ИФ) производства Westinghouse. Также в этом году это произошло во время ремонтов на энергоблоках №1 и №3 ЗАЭС, а на энергоблоке №5 – еще в 2019 году", – проинформировали в компании.

ЗАЭС подключила блок №4 к энергосистеме страны после завершения его среднего ППР 18 ноября – на девять суток раньше запланированного срока.

"Энергоатом" продолжил диверсификацию, которая является залогом энергетической безопасности нашего государства. Кроме того, благодаря сотрудничеству с Westinghouse, компанией мирового уровня, мы даем дополнительный импульс для развития отечественной атомной энергетики", – цитируется на сайте компании глава НАЭК Петр Котин.

Как отметили в "Энергоатоме", в настоящее время топливо Westinghouse для реакторов ВВЭР-1000 уже используется на шести из 15 энергоблоков украинских атомных электростанций, 13 из которых оснащены реакторами ВВЭР-1000. До конца текущего года объем поставок топлива возрастет до семи партий перегрузки ежегодно: четыре – для Запорожской АЭС, две – для Южно-Украинской и одна – для Ривненской АЭС.

В 2000 году Украина и США подписали межправительственное соглашение, в рамках которого компания Westinghouse (США) в 2005 году поставила в Украину первые шесть опытных топливных сборок, а в 2009 году – полную перегрузочную партию из 42 кассет с топливом для энергоблоков ВВЭР-1000.

Первый контракт по поставке ядерного топлива между "Энергоатом" и Westinghouse подписан в 2008 году. В 2018 году стороны пролонгировали действие контракта до 2025 года.

"Энергоатом" и Westinghouse 30 сентября 2020 года подписали также соглашение о поставках топлива производства Westinghouse для реакторов типа ВВЭР-440 Ривненской АЭС. Предполагается возможность производства части комплектующих ТВС для ВВЭР-440 производства Westinghouse в Украине – на предприятии "Атомнергомаш", которое является обособленным подразделением "Энергоатома".