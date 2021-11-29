За счет выплат вакцинированным можно будет приобрести книги

Министерство экономики Украины работает над расширением круга сфер, где вакцинированные смогут использовать свои поощрительные выплаты в размере 1 тыс. грн, в частности, над включением в него книгоиздания, сообщает Интерфакс-Украина.

"В настоящее время мы работаем над перечнем услуг, на оплату которых можно будет использовать 1 тыс. грн. Начнем программу с тех направлений, которые пережили наибольшие потери. Потом планируем расширить перечень", – сказала первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Она напомнила, что данная программа предусматривает поощрение украинцев, которые приняли участие в вакцинации от COVID-19, в одновременную поддержку предприятий культурной сферы, спорта и перевозок.

"Предварительно определено, что потратить средства можно на приобретение железнодорожных и авиабилетов на внутренние рейсы, услуги предприятий из сферы культуры и спорта, например, на оплату услуг спортзалов или фитнес-клубов, билетов в кинотеатры, театры, музеи. Работаем над тем, чтобы можно было (за счет выплат - ИФ) приобрести книги. Сейчас определяем очередность привлечения направлений деятельности в программу", – добавила Свириденко.

Она заверила, что все совершеннолетние лица, у кого будет подтверждение о двух прививках, смогут присоединиться к программе.