Блогера вызвали в полицию за вечеринку в День памяти Голодомора

Правоохранители заинтересовались громкой вечеринкой блогера Александра Залиско в День памяти жертв Голодомора. Он извинился перед теми, чьи чувства задел своей вечеринкой, сообщает УНИАН.

29 ноября Залиско опубликовал в скриншот сообщения о вызове в отделение полиции. Позже он рассказал, что ему звонили из полиции, но не раскрыл никаких деталей. При этом блогер извинился перед теми, чьи чувства "задела" его вечеринка.

"У тех, у кого я задел чувства, я прошу прощения. Но не у тех, кто просто подтянулся на шум" , – заметил Залиско.

Кроме того, он попросил своих фолловеров смотреть его сториз и не "хейтиты" блогеров, которые пришли к нему на день рождения.

Скандал из-за вечеринки блогеров - что известно

В День памяти жертв Голодомора львовские, франковские, тернопольские и черновицкие блогеры устроили во Львове в Доме ученых большую БДСМ-вечеринку. Банкет состоялся в честь дня рождения блогера из Черновцов Александра Залиско, который имеет в Instagram более одного миллиона подписчиков.

Отметим, среди гостей, которые активно делились видео в Instagram, выражали восторг имениннику, было немало блогеров, среди которых и "миллионники":

Натали Литвин (1 миллион подписчиков);

Таня Самбурская (1,5 миллиона подписчиков);

Валерия Юрченко (1,3 миллиона подписчиков);

Саша Бо (1,9 миллиона подписчиков).

Развлекал гостей вечеринки популярный актер и ведущий Владимир Остапчук. Он провел вечеринку в стиле Show bar, где были пошлые конкурсы и декорации, эротические танцы шоу-балета в БДСМ-масках, тосты, которые произносили, стоя на столах.

Аренда зала в Доме ученых блогеру Залиско обошлась около 35 тысяч гривень, а еще 4 тысячи долларов он заплатил за работу ведущего Владимира Остапчука.

После резонанса в СМИ известные украинские компании заявили, что прекращают сотрудничество с блогерами-миллионниками, которые попали в скандал из-за вечеринки.