Владелец Instagram столкнулся с неожиданным препятствием

Британское управление по конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) может заблокировать для компании Meta (бывшей Facebook), приобретение онлайн-платформы Giphy, сообщает Лента.Ру.

Сделка оценивается в 315 миллионов долларов, а решение, как отмечается, является беспрецедентным — ранее надзорный орган не препятствовал сделкам техногигантов.

Giphy выступает крупнейшей платформой анимированных изображений в формате gif, популярных в соцсетях. Британский регулятор занимался расследованием сделки по ее покупке с прошлого июня. В августе CMA приняло решение, согласно которому Meta должна будет продать Giphy, объяснив это соображениями защиты конкуренции, и дало время до 1 декабря. По мнению регулятора, Meta может помешать конкурентам использовать gif-изображения.

Facebook купила Giphy в мае прошлого года, чтобы интегрировать с Instagram, которым она также владеет. В октябре гигант столкнулся с многомиллионным штрафом от CMA за непредоставление сведений о покупке сервиса.

"Facebook был предупрежден о том, что отказ предоставить нам важную информацию является нарушением закона, но даже после проигрыша двух апелляций компания продолжала игнорировать свои юридические обязательства" , — заявили в Управлении по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA).

В Meta возражали против оценок регулятора, и, по всей видимости, блокирование сделки будет обжаловано. В прежних ответах CMA техногигант выступал с обвинениями в адрес управления и заявлял, что оно обескураживает владельцев стартапов: «не организуйте новых компаний, поскольку вы не сможете их продать».