Премьеры декабря 2021: новые сериалы

Конец 2021 года обещает быть очень насыщенным на новинки мира сериалов. Нас ждут легендарные продолжения известных сериалов, а также новые неординарные премьеры, сообщает 24 Канал.

Похоже, что последний месяц 2021-го года будет наполнен не только премьерами новогодних романтических и рождественских историй. Здесь нашлось место и для драмы, и для боевиков, и даже для фантастики.

Премьеры сериалов декабря 2021

1. Бумажный дом / Casa de papel / Money Heist

Дата премьеры: 3 декабря Где: Netflix Жанр: боевик, триллер

Декабрь сериальных премьер начнется со второй половины финального пятого сезона сериала "Бумажный дом" о команде таинственных грабителей, которые на этот раз попали в ловушку внутри Банка Испании.

"Бумажный дом" 5 сезон 2 часть: смотрите трейлер сериала

2. Садоводы / Landscapers

Дата премьеры: 6 декабря Где: HBO Жанр: драма, комедия, криминал

В декабре от HBO нас ждет криминальная история, основанная на реальных событиях. В центре сюжета приличная и тихая семья, чье кровавое прошлое наконец дало о себе знать. Сериал стоит посмотреть из-за того, что в главных ролях снимаются:

оскароносная Оливия Колман – звезда сериала "Корона" за роль Елизаветы II, "Фаворитка" с Еммой Стоун, "Отец" с Энтони Хопкинсом и другие,

Дэвид Тьюлис – обладатель приза на мужскую роль Каннского фестиваля, известный благодаря ролям в таких фильмах как "Гарри Поттер", "Мальчик в полосатой пижаме", "Семь лет в Тибете" вместе с Бедом Питтом, "Лига справедливости Зака Снайдера".

"Садоводы" 2021: смотрите трейлер сериала

3. И просто так / And just like that

Дата премьеры: 10 декабря Где: HBO Max Жанр: мелодрама, комедия

Долгожданный перезапуск истории о героинях "Секса и города" – культового сериала 2000-ых. Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис вернутся на стриминг HBO Max, чтобы рассказать, как изменились судьбы их героинь за эти 15 лет.

"Секс и город" 2021: смотрите трейлер сериала

4. Ведьмак / Withcher

Дата премьеры: 17 декабря Где: Netflix Жанр: Фэнтези, приключения, драма

Во втором сезоне Геральту суждено было отправиться в крепость ведьмаков в компании принцессы Цири. Сериал снят в средневековой стилистике основан на фэнтезийной саге польского автора Анджея Сапковского.

"Ведьмак" 2021: смотрите трейлер

5. Книга Боби Фетта / The Book of Boba Fett

Дата премьеры: 29 декабря Где: Disney+ Жанр: фантастика, боевик, приключения

Фанатов мира "Звездных войн" ждет спин-офф "Мандалорца", в котором легендарный наемник попытается подняться на верхушку преступного мира далекой-далекой Галактики. Подробнее о сериале в материале Кино 24.

"Книга Бобы Фетта" 2021: смотрите трейлер сериала