Нардеп рассказал, как его хотели подкупить за $100 тыс

Народный депутат фракции "Слуга народа" и глава подкомитета Рады по музыкальной индустрии Александр Санченко на своей странице в Facebook обнародовал новые подробности о том, как ему предлагали деньги за голосование, сообщает Сегодня.

Политику через помощника хотели передать $100 тысяч за то, чтобы парламент не принял или отсрочил законопроект об авторских правах.

"Ввиду широкого публичного резонанса, совместно с правоохранительными органами принято решение опубликовать часть оперативных материалов. Посмотрев видео, вы сами сможете заключить кто и за что предлагал взятку. Особый цинизм в этой истории – это то, что предлагалось платить на ФЛП за "недопущение" принятия законопроекта 5572. И платить за это со счетов "Организация коллективного управления авторскими и смежными правами" и Общественного Союза "Авторы и Издатели". Платить с тех денег, которые должны идти авторам и артистам!" , – написал он.

По его словам, эта история показывает то, что средства не доходят к артистам десятилетиями.

"Если мне предлагали 100 тыс. долларов в год, чтобы оставить ситуацию как есть. Убежден, что следствие принесет ответы на эти вопросы и те, кто был причастен к обворовыванию артистов все эти годы, понесут наказание" , – отметил политики.

Предыстория

Директор Организации коллективного управления авторскими и смежными правами Александр Никин пытался подкупить нардепа. Вскоре его задержала СБУ.

Подозреваемый предлагал действующему народному депутату по $100 тысяч ежегодно за внесение "нужной" правки и отсрочки законопроекта № 5572 "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав".

100 тыс. долларов для "первого взноса" злоумышленник решил выделить из подконтрольных "фирм-прокладок".

Предполагалось, что организация передает большую часть средств исполнителям, поскольку они имеют авторские права на музыку. Впрочем, пользуясь монопольным положением на рынке, злоумышленник создал несколько прокладок. Денежные средства проходили через них, и исполнители получали процент не от первой суммы, а от "финальной компании-прокладки", что уменьшало прибыль музыкантов в несколько раз.

Кто такой Санченко

16 января 2020 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Санченко народным депутатом, а на следующий день он принес присягу народного избранника.

Санченко заменил во фракции Ирину Венедиктову, которую президент назначил временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований.