СБУ начала расследовать попытку госпереворота

Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве касательно совершения действий, направленных на захват государственной власти, сообщает Интерфакс-Украина.

Производство открыто по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины – по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.

"О ходе расследования будет сообщено впоследствии", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, Зеленский на пресс-конференции в пятницу сообщил, что, по агентурным данным, в Украине мог готовиться государственный переворот 1-2 декабря с привлечением бизнесмена Рината Ахметова.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление Зеленского о планах РФ по участию в госперевороте в Украине. В свою очередь, Ахметов назвал "сплошной ложью" информацию о якобы втягивании его в какой-либо госпереворот.

Тем временем ряд иностранных СМИ распространил новость с заявлением главы украинского государства, используя слово "путч", то есть при участии военных.