Известная украинская блогерша засветилась со своим новым парнем
Саша Пустовит (Саша Бо) случайно засветилась на фото с новым парнем, которого скрывает. Известная украинская блогерша уже долго интригует публику романтичными фото со своим бойфрендом. Теперь подписчики раскрыли его личность, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.
Новым возлюбленным Пустовит оказался стоматологом Платон Тарнавский, с которым она училась в одном университете.
Молодой человек опубликовал новое общее фото с Сашей Пустовит, а потом через резкий наплыв подписчиков закрыл свою страницу, но их совместное фото успело распространиться по сети.
Интересно, что, судя по снимку, пара посетила скандальную вечеринку львовского блогера Александра Залиско, который во Львове в День памяти жертв Голодомора, 27 ноября, устроил пышное празднование своего дня рождения.
На вечеринке была мощная дискотека, застолье, откровенные выступления шоу-балета и конкурсы.
Ведущим был Владимир Остапчук, а среди гостей также были замечены Богдан Шелудяк (Буше), Александр Волошин, Валерия Юрченко и Таня Самбурская.
О вечеринке в День памяти жертв Голодомора начали говорить все, и это переросло в скандал. Бренды решили разорвать контракты с участниками мероприятия.