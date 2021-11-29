Известная украинская блогерша засветилась со своим новым парнем

Саша Пустовит (Саша Бо) случайно засветилась на фото с новым парнем, которого скрывает. Известная украинская блогерша уже долго интригует публику романтичными фото со своим бойфрендом. Теперь подписчики раскрыли его личность, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Новым возлюбленным Пустовит оказался стоматологом Платон Тарнавский, с которым она училась в одном университете.

Молодой человек опубликовал новое общее фото с Сашей Пустовит, а потом через резкий наплыв подписчиков закрыл свою страницу, но их совместное фото успело распространиться по сети.

Саша Пустовит с новым парнем (фото: Instagram)

Интересно, что, судя по снимку, пара посетила скандальную вечеринку львовского блогера Александра Залиско, который во Львове в День памяти жертв Голодомора, 27 ноября, устроил пышное празднование своего дня рождения.

На вечеринке была мощная дискотека, застолье, откровенные выступления шоу-балета и конкурсы.

Ведущим был Владимир Остапчук, а среди гостей также были замечены Богдан Шелудяк (Буше), Александр Волошин, Валерия Юрченко и Таня Самбурская.

О вечеринке в День памяти жертв Голодомора начали говорить все, и это переросло в скандал. Бренды решили разорвать контракты с участниками мероприятия.