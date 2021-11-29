Польша упрощает трудоустройство иностранцев

Польское правительство готовится принять изменения в закон об иностранцах. Это позволит облегчить легализацию пребывания и работы приезжающих в Польшу трудовых мигрантов, а также станет фактором для повышения зарплат, сообщает UBR.

Внесенные изменения касаются процедуры выдачи разрешения на сезонный труд и заявления о поручении выполнять иностранцу работу путем продления срока допустимой работы до 24 месяцев.

Также может быть введен новый упрощенный режим смены вида на жительство и работу (карты побыту) в случае смены работодателя. А для получения разрешения на временное пребывание и работу больше не нужно будет гарантированное место жительства.

Такое решение польских властей вызвано увеличением спроса на получение карты побыту, а также ростом количества трудовых мигрантов, в том числе и из Украины. Теперь официальное трудоустройство с учетом упрощения получения документов позволит заробитчанам получать более высокую зарплату.

В 2020 году в Польше официально работали около полумиллиона украинцев. Это на 11% больше, чем в 2019 году. С принятием закона их количество вырастет в разы, считают эксперты.