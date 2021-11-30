Меньше углеводов и бобовых: продукты для поддержки желчного пузыря

Желчный пузырь любит теплую воду и горькие вкусы и горечи, а вот что она не особо любит - это бобовые и семечки, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Нутрициолог Евгения Хелс рассказала в своем Instagram, как стоит питаться для поддержания желчного.

Как питаться для поддержания желчного пузыря

Пить достаточное количество воды, лучше теплой, она расслабляет спазмы в пищеварительной системе (1,5-2 л).

Рекомендую добавлять масло ГХИ, кокосовое молоко, кокосовое масло, масло МСТ.

Минеральные воды слабой минерализации: за 20 минут до еды.

Хорошо добавить горькие вкусы и горечи (экстракт одуванчика, подорожника, популин, кыст аль хинди и др.).

Хорошо выбрасывается желчь на жирные продукты, из-за гормона холецистокинина. Но избыток жиров также плох, потому что у организма нет ресурса его переварить, и, скорее всего, вызовет диарею или жирный стул, поэтому добавляем немного в свой рацион.

Желчь отходит на желтки яиц, особенно жидкие, а также это источник лецитина, в котором нуждается наша печень.

Ограничиваем углеводы для текучести желчи до 70-80 гр, а также лектины (крупы, бобовые, семечки и семена).

Едим и пьем только теплую пищу, чтобы не было спазма сфинктера Одди.