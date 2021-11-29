Зеленский уволил начальника контрразведки СБУ

Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины. Глава государства уволил начальника департамента контрразведки СБУ, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины" , - говорится в тексте президентского указа.

Причины увольнения Руснака из департамента СБУ в указе не разглашаются.

Александр Руснак - генерал-майор СБУ. Начальником департамента контрразведки спецслужбы он был назначен 11 сентября 2019 года.

В начале ноября Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности Александра Куксу.