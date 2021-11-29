Кремль не спешит начинать переговоры о транзите газа - Витренко

Россия пока не собирается начинать переговоры о транзите своего газа по территории Украины после 2024 года, когда заканчивается действующий контракт, сообщает Деловая столица.

"Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров (с Россией — ред)" , — сказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По его словам, Украина обсуждает продолжение транзита газа после 2024 года с США и Германией, которые хотят, чтобы он сохранился. Однако Россия не хочет начинать переговоры на эту тему.

Глава "Нафтогаза" отметил, что если контракт на транзит газа через Украину не будет продлен, то использование обоих газопроводов "Северный поток", которые идут напрямую в Германию, усилит контроль России над поставками голубого топлива в Европу. По его словам, это сделает ЕС более уязвимым для политически мотивированных перебоев в поставках и ценовых скачков.