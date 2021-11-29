США готовы готовы снова распечатать стратегический запас нефти

США готовы готовы снова распечатать стратегический запас нефти

Администрация президента Джо Байдена готова выпустить еще больше баррелей нефти из своих стратегических запасов, если в этом снова возникнет необходимость. В частности, для регулирования цен на нефтяном рынке США, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Безусловно. Это инструмент, который был доступен для нас и будет доступен снова. Помните, это не было высвобождением 50 млн баррелей, 30 млн баррелей - это был обмен, когда компании и трейдеры могут взять нефть сейчас и вернуть ее в течение запланированного периода времени. Это означает, что стратегический нефтяной резерв будет пополняться", - заявил старший советник Госдепартамента США по глобальной энергетической безопасности Амос Хохштейн.

При этом он подчеркнул, что США могут вновь частично распечатать стратегический нефтяной резерв.

"И, следовательно, у нас есть больше гибкости, чтобы иметь возможность сделать это снова в будущем, если возникнет такая необходимость. Я думаю, мы хотели сделать что-то такое, что повлияло бы на рынок, но при этом имело бы возможность и гибкость, чтобы мы могли сделать это снова, если возникнет необходимость для американской экономики", - добавил Хохштейн.

Напомним, 23 ноября президент США Джо Байден объявил, что США выпускают 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва.

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