Арахамия не видит никаких признаков преследования Бутусова

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не видит никаких признаков преследования журналиста Юрия Бутусова.﻿ Об этом он сказал на брифинге, сообщает УНИАН.

Он отмечает, что речь идет о проверке места и времени самого происшествия.

"Почему это было подано как уголовное преследование. ГБР действительно обязано проверять место и время событий - если бы вы увидели на этом видео меня в бронежилете, где я стрелял из пушки. Это, как вы считаете, было бы воспринято? Что журналист, что политик не может этого делать, потому что это, во-первых, подотчетное оружие и его использование четко регламентировано в армии" , - подчеркнул Арахамия.

По его словам, поэтому ГБР должно проверить все обстоятельства "этого процесса".

"Я не думаю, что речь идет о преследовании" , - сказал глава фракции "СН".

Бутусов стрелял из гаубицы

Ранее стало известно, что Государственное бюро расследований проверит законность действий Юрия Бутусова на видео, которое он выложил в Facebook.

Отмечается, что 28 ноября 2021 года журналист выложил видео, где он осуществляет выстрелы из "Гаубицы Д-20" калибра 152 мм. Он сопровождает свой выстрел словами: "По оккупантам огонь".

Позже Бутусов дописал, что видео было снято очень давно, и с тренировок.

Но обнародование подобных материалов наносит вред информационной безопасности Украинского государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину, отмечают в ГБР. Также в ГБР пояснили, что уголовное производство возбуждено не против журналиста Бутусова, а по обозначенному в его публикации факту.

***Юрий Бутусов, украинский журналист, главный редактор украинского новостного общественно-политического интернет-портала Цензор.нет.