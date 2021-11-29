Из Болгарии вышел в Черное море американский эсминец

Американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke, завершив пребывание в болгарском порту Варна, вышел в море "для продолжения операций в Черном море". Об этом заявил в понедельник 6-й оперативный флот США, сообщает Интерфакс-Украина.

Как информировали американские военные, 25 ноября эсминец вошел в акваторию Черного моря "для проведения совместных операций с союзниками по НАТО".

USS Arleigh Burke наряду с аналогичными эсминцами USS Ross, USS Roosevelt и USS Donald Cook, размещенными на постоянной основе в Европе на испанской военно-морской базе в Роте, вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

В ноябре в Черном море в течение более двух недель находились ракетный эсминец USS Ross и флагманский корабль 6-го флота США USS Mount Whitney.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.