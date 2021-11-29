Латвия запросила у США постоянное военное присутствие

Латвия призвала США к постоянному военному присутствию для сдерживания Российской Федерации. Планирует укрепить оборону с помощью ракет Patriot, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Мы хотели бы иметь постоянное (военное-ред.) присутствие США в нашей стране. А морская и противовоздушная оборона в основном сводится к таким системам, как Patriot, - заявил министр обороны Артис Пабрикс.

Отмечается, что войска Альянса отрабатывали навыки в латвийском лесу с замаскированной техникой и боевыми патронами. 1,5 военнослужащих остановили "атаку" на Ригу, сорвав продвижение противника к городу.