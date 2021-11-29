Симферополь остался без света из-за сильного ветра

В аннексированном Крыму сильный ветер обесточил Симферополь и населенные пункты в Симферопольском районе, сообщает Корреспондент.

"В связи с сильными порывами ветра до 26 м/с произошла сработка автоматов защиты на трансформаторных подстанциях Симферополя. Происходят веерное отключения абонентов в Симферополе, а также в селах Каштановое, Партизанское, Константиновка Симферопольского района", – говорится в сообщении российского МЧС.

К местам отключения направлены аварийные бригады.

По данным местных СМИ, отключения света происходят в Бахчисарае и Бахчисарайском районе, а также в некоторых населенных пунктах Кировского района.

Ранее в Крыму на последние четыре дня ноября объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и шквалов. Синоптики предупреждали о ветре скоростью до 20-25 м/с, в горах – до 35 м/с, что по шкале Бофорта считается ураганом.