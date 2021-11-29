Бутусов расценит заявление Арестовича как угрозу

Бутусов расценит заявление Арестовича как угрозу

Журналист Юрий Бутусов заявил, что расценивает заявление внештатного советника главы Офиса президента Алексея Арестовича как угрозу его жизни, сообщает Украина 24.

"Во-первых, я сейчас после поста господина Арестовича увидел для себя угрозу и опасность. Угрозу убийства я воспринял серьезно, поскольку этому предшествовало позорное поведение президента Зеленского в общении со мной на пресс-конференции и предшествовало уголовное дело, которое открыло Государственное бюро расследований. Сейчас уже следующий шаг давления — это угрозы Арестовича", — подчеркнул журналист.

По словам Бутусова, пост Арестовича в соцсетях наполнен оскорблениями против него.

"И все это, подчеркиваю, говорит должностное лицо, советник Офиса президента Украины. Это должностное лицо после большого количества оскорблений в мой адрес говорит в утвердительной форме, что меня убьют в течение недели. Время пошло", — заявил он.

Как подчеркнул журналист, он видит угрозу именно от украинской власти — "от президента Зеленского, от подчиненных ему силовиков, совершающих незаконные действия, которые всеми силами хотят сделать невозможным мое журналистское расследование в отношении российской агентуры в Офисе президента, которая предает и проваливает спецоперации украинской разведки".

"И конечно, я буду требовать от правоохранительных органов возбуждения дела, чтобы господин Арестович был вызван на допрос и подробно рассказал, откуда у него такая информация, кто ему сообщил, что меня будут убивать, какие у него для этого основания. Он должен официально это объяснить", — сказал он.

Также Бутусов прокомментировал слова Арестовича о том, что из него сделают "второго Гонгадзе"

"Журналист Георгий Гонгадзе был убит 20 лет назад. Я неплохо знал Георгия, мы общались в Раде перед его гибелью. Я прекрасно помню, как Георгий написал открытое письмо на генерального прокурора и предупредил, что власть за ним ведет наблюдение, угрожает ему, и он чувствует опасность своей жизни. Видимо, Арестович имел в виду какую-то другую аналогию, но сравнить меня с делом Гонгадзе — это значит человек сравнивает убийство журналиста властью, которое было совершено 20 лет назад, и что так же власть может поступить сейчас. Я такую ​​угрозу воспринимаю очень серьезно", — пояснил он.

Напомним, внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Юрия Бутусова могут убить, поэтому будет просить предоставить ему госохрану.

Новости

analytics