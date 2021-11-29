Бутусов расценит заявление Арестовича как угрозу

Журналист Юрий Бутусов заявил, что расценивает заявление внештатного советника главы Офиса президента Алексея Арестовича как угрозу его жизни, сообщает Украина 24.

"Во-первых, я сейчас после поста господина Арестовича увидел для себя угрозу и опасность. Угрозу убийства я воспринял серьезно, поскольку этому предшествовало позорное поведение президента Зеленского в общении со мной на пресс-конференции и предшествовало уголовное дело, которое открыло Государственное бюро расследований. Сейчас уже следующий шаг давления — это угрозы Арестовича" , — подчеркнул журналист.

По словам Бутусова, пост Арестовича в соцсетях наполнен оскорблениями против него.

"И все это, подчеркиваю, говорит должностное лицо, советник Офиса президента Украины. Это должностное лицо после большого количества оскорблений в мой адрес говорит в утвердительной форме, что меня убьют в течение недели. Время пошло" , — заявил он.

Как подчеркнул журналист, он видит угрозу именно от украинской власти — " от президента Зеленского, от подчиненных ему силовиков, совершающих незаконные действия, которые всеми силами хотят сделать невозможным мое журналистское расследование в отношении российской агентуры в Офисе президента, которая предает и проваливает спецоперации украинской разведки ".

"И конечно, я буду требовать от правоохранительных органов возбуждения дела, чтобы господин Арестович был вызван на допрос и подробно рассказал, откуда у него такая информация, кто ему сообщил, что меня будут убивать, какие у него для этого основания. Он должен официально это объяснить" , — сказал он.

Также Бутусов прокомментировал слова Арестовича о том, что из него сделают "второго Гонгадзе"

"Журналист Георгий Гонгадзе был убит 20 лет назад. Я неплохо знал Георгия, мы общались в Раде перед его гибелью. Я прекрасно помню, как Георгий написал открытое письмо на генерального прокурора и предупредил, что власть за ним ведет наблюдение, угрожает ему, и он чувствует опасность своей жизни. Видимо, Арестович имел в виду какую-то другую аналогию, но сравнить меня с делом Гонгадзе — это значит человек сравнивает убийство журналиста властью, которое было совершено 20 лет назад, и что так же власть может поступить сейчас. Я такую ​​угрозу воспринимаю очень серьезно" , — пояснил он.

Напомним, внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Юрия Бутусова могут убить, поэтому будет просить предоставить ему госохрану.