Организатор вечеринки к годовщине Голодомора отделался админпротоколом

На организатора скандальной вечеринки, которую устроили в годовщину Голодомора во Львове, составили административный протокол, сообщает УНИАН.

Полицейские узнали о шумной вечеринке в центре Львова во время мониторинга социальных сетей. Они установили личность организатора вечеринки, 29-летнего жителя Черновицкой области. На него составили протокол за несоблюдение карантинных ограничений.

"За нарушение карантинных ограничений составлен протокол по ч. 1 ст. 44-3 "Нарушение правил карантина в отношении людей" кодекса Украины Об административных правонарушениях" , - говорится в сообщении полиции Львовской области.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере от 17 тысяч гривен.