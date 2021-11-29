"Новая почта" показала своих первых роботов

"Новая почта" начала активно внедрять роботов для сортировки посылок.﻿ Об этом говорится в пресс-службе компании, сообщает УНИАН.

"Использование таких роботов позволило увеличить производительность сортировки мелких посылок вдвое. Сейчас работают 272 таких робота" , - говорится в сообщении.

В зависимости от веса посылки компания использует различные виды роботов. На зонах сортировки мелких отправлений (до 2 кг) используется робот-train, который разработан совместно с украинским производителем SBR. Для сортировки отправлений до 30 кг используются роботы-пируэты украинской компании Deus Robots. Также компания стремится улучшать роботизацию грузовых терминалов.

"Роботизация сортировочных терминалов позволяет увеличивать производительность без дополнительных нагрузок на сотрудников" , - отметили в компании.

Отмечается, что сейчас роботизированы зоны грузовых и мелких отправок на 20 сортировочных центрах, и до конца года они появятся еще на 10 объектах. Работы уже работают в депо Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Борисполя, Мелитополя, Покровска, Новомосковска, Старобельска, Коростеня, Стрыя, Самбора, Ковеля, Стоянки.