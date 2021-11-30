В Боснии и Герцеговине заявили, что высокого представителя республики нет

Высокого представителя в Боснии и Герцеговине (БиГ) не существует, а Кристиан Шмидт, который представляется таковым, никогда не будет признан. Об этом заявилсербский член президиума БиГ Милорад Додик, сообщает ТАСС.

"Босния и Герцеговина - неудачная страна, потому что внутри БиГ существуют непримиримые политические концепции. Если БиГ н ﻿ е может функционировать по конституции, то она и не должна функционировать, а мы 20 лет живем, не уважая конституцию. Высокого представителя в БиГ не существует, как можно согласиться стать высоким представителем без одобрения СБ ООН, и вы думаете, что я вас признаю? Не признаю. Мы подадим на вас в суд за то, что вы представляетесь тем, кем не являетесь, в суд вашей страны" , - предостерег Додик в эфире местного телевидения Республики Сербской.

Он подчеркнул, что высокие представители в БиГ на протяжении последних десятилетий регулярно превышали свои полномочия, нарушая Дейтонские соглашения.