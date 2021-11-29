Ткаченко выдвинул Кабмину условие

Александр Ткаченко готов остаться в должности министра культуры и информационной политики, если правительство одобрит его концепцию реформ, сообщает Деловая столица.

Об этом Ткаченко заявил после заседания фракции "Слуга народа".

"Мое решение по отставке остается актуальным. Я так же ожидал регистрации моего заявления Верховной Радой. Буду откровенным, фракция совершенно не поддержала мое решение об отставке, что в дальнейшем переросло в долгосрочные обсуждения с профильным комитетом, руководителями партии и фракции, коллегами. Параллельно – разговоры со спикером, премьером, Президентом. Они попросили остаться. В то же время я предложил свое видение развития экосистемы культуры и информполитики. Обсуждение продолжается" , — сказал он.

11 ноября Александр Ткаченко подал в отставку с должности министра культуры и информационной политики. Причинами стали снижение расходов на культуру в Госбюджете-2022, а также инициатива Кабинета министров о выводе Госагентства по вопросам кинематографа из сферы контроля Минкульта.

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что фракция "Слуга народа" проголосует за отставку Ткаченко. Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что "слуги" не проголосуют за отставку Александра Ткаченко. Сегодня Арахамия заявил, что Александр Ткаченко не будет уходить в отставку, а его заявление осталось лишь в медиапространстве.