Кулеба предрекает бои в Черном море в случае вторжения РФ

В случае полномасштабного вторжения России в Украину боевые действия будут вестись и в Черном море﻿. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Деловая столица.

"Потенциальная военная операция, предпринятая Россией, будет включать большой сегмент военных действий в Черном море" , — заявил Кулеба.

По словам министра, Румыния и черноморские партнеры, по его мнению, должны быть обеспокоенными из-за планов Российской Федерации, не меньше Украины. В то же время они должны прилагать все усилия для сдерживания агрессии со стороны оккупанта.