Украинские журналисты заступились за Бутусова

В сообществе журналистов "Медиарух" заявили, что давление государственных органов власти, в частности Государственного бюро расследований, на журналиста Юрия Бутусова является недопустимым. Такие действия должны влечь за собой уголовную ответственность, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится в заявлении сообщества, обнародованном главным редактором издания "Левый берег" Олегом Базарем в Facebook в понедельник, 29 ноября. Представители украинских СМИ считают, что оценку действиям Бутусова по видео с выстрелом из гаубицы Д-20 калибром 152 мм должны давать такие органы, как Комиссия по журналистской этике.

"Это не входит в полномочия ни ГБР, ни Министерства обороны, ни других государственных органов" , – заявили в Медиарухе, добавив, что такой поступок не может служить поводом для давления со стороны власти.

В сообществе напомнили, что в подследственности Госбюро расследований – должностные лица, работники правоохранительных органов, судьи и совершившие военные преступления. Кроме того, сообщение бюро о проверке видео, опубликованного Бутусовым, нарушает презумпцию невиновности и саму процедуру расследования, предусмотренную законодательством.

"Мы, члены Медиаруха, считаем недопустимым давление представителей госорганов на журналиста Юрия Бутусова и считаем, что Государственное бюро расследований не должно становиться инструментом для политических расправ" , – говорится в заявлении.

Скриншот поста Олега Базара в Facebook