Арахамия сообщил, когда фракция рассмотрит отставку главы ФГИ

Председатель фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что фракция поддержит отставку Дмитрия Сенниченко с поста председателя Фонда госимущества Украины, сообщает УНИАН.

Об этом он рассказал на брифинге. Арахамия также сказал, что эта отставка может состояться на следующей пленарной неделе.

Арахамия отметил, что "мы этот вопрос не сможем рассмотреть на этой неделе", поскольку предполагается рассмотрение "ресурсного законопроекта, проекта бюджета на следующий год, выступление президента с посланием".

"Но на следующей пленарной неделе обязательно будем рассматривать" , - отметил Арахамия.

При этом он добавил, что большинство фракции ранее определилось, что будет поддерживать отставку.