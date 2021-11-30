Из-за сильного ветра в Керченском проливе приостановлено судоходство. Около 200 судов ждут прохода через Керченский пролив, движение по которому невозможно из-за порывов ветра и запрета высадки лоцманов, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

"С сегодняшнего дня, несмотря на сохраняющееся разрешение на проход различных судов, из-за запрета высадки лоцманов, невозможности высадки лоцманов, с сегодняшнего дня де факто судоходство Керченского пролива перекрыто. Примерно по 100 судов ждут прохода с севера на юг, с юга на север тоже около 100" , - сказал пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

По данным спасателей, в Крыму из-за сильного ветра произошли веерные отключения света в Симферополе, Симферопольском, Бахчисарайском и Сакском районах.