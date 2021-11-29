В Талибане признали Крым российским

Спикер радикального исламистского движения Талибан, захватившего власть в Афганистане, заявил, что его движение поддерживает "народ Крыма, если он хочет быть с Россией". Об этом Забихулла Муджахид сказал в интервью оному из российских изданий, сообщает Лига.net.

"Мы хотим иметь хорошие дипломатические контакты и всесторонние связи с Россией. Мы хотим, чтобы в регионе была стабильность, и не хотим, чтобы Россия воевала с какой-либо страной. По поводу Крыма я хочу сказать, что это дело Украины и Москвы. Мы надеемся, что эта проблема скоро решится. Не дай бог, чтобы из-за этого случилась война в регионе и другие страны использовали это в своих целях. Это дестабилизирует регион" , – сказал он.

Журналист напомнил, что в 2014 году Афганистан был одной из немногих стран, признавших так называемый референдум в Крыму, и спросил, не изменилась ли эта позиция.