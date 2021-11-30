Блинкен поблагодарил Австрию за поддержку Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Австрии Михаэлем Линхартом приветствовал поддержку Веной Украины на фоне напряженности между Киевом и Москвой. Об этом говорится в заявлении Госдепа США, сообщает Интерфакс-Украина.

"Госсекретарь выразил глубокую благодарность за громогласную поддержку Австрией суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России и за поддержку Австрией возможного членства в ЕС всех шести балканских стран-соискателей" , - отмечается в пресс-релизе.

Согласно пресс-релизу, стороны также затронули вопросы, связанные с Беларусью.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку США ЕС в связи с циничным использованием режимом Лукашенко незащищенных мигрантов" , - говорится в заявлении.

Блинкен и Линхарт призвали Минск положить конец "этой провокационной кампании", а также заняться проблемами с правами человека и фундаментальными свободами народа Беларуси, что, по версии Вашингтона, стало "главной причиной введенных Западом санкций".