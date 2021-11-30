В США высказались об учениях РФ и Беларуси у границ Украины
В США высказались об учениях России и Белоруссии на белорусско-украинской границе. Информацию о готовящихся совместных учениях войск оценили в Пентагоне, сообщает Лента.Ру.
В Военном ведомстве США отметили, что не хотели бы «дестабилизирующих действий» в условиях напряженной ситуации на границе Белоруссии.
О том, что Минск совместно с Москвой планирует провести войсковые учения по прикрытию южной части границы Белоруссии, заявил министр обороны страны Виктор Хренин 29 ноября. Комплекс мероприятий на белорусско-украинской границе запланирован в среднесрочной перспективе.