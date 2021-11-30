Эксперты оценили экономические последствия от штамма "Омикрон"

Появление омикрон-штамма коронавируса не приведет к серьезным последствиям для мировой экономики, сообщает Лента.Ру.

Как пишет Financial Times, эксперты считают, что новый вариант COVID-19 не окажет влияния на мировую экономику даже в том случае, если имеющиеся вакцины окажутся менее эффективными, чем против других разновидностей коронавирусной инфекции.

Оптимистичный прогноз эксперты объясняют успехами в разработке вакцин от COVID-19. Также они отметили, что экономика большинства стран демонстрирует способность адаптироваться к коронавирусным ограничениям.

Главный экономист швейцарской инвестиционной компании UBS Global Wealth Management Пол Донован заявил, что новый штамм «едва ли на данном этапе изменит мировую экономическую ситуацию». По его мнению, в ряде стран могут пострадать индустрии пассажирских авиаперевозок и туризма, но на них приходится сравнительно небольшая доля мировой экономической активности.

Старший экономист американского банка Goldman Sachs Дан Струвен в свою очередь подчеркнул, что если омикрон-штамм будет заразнее дельта-штамма, то в следующем году можно ожидать сокращения темпов роста мировой экономики с прогнозировавшихся 4,6 до 4,2 процента. При этом он добавил, что этот спад будет компенсирован ростом в 2023 году.