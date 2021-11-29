Pfizer считает эффективным свой препарат против "Омикрон"

Созданный компанией Pfizer для лечения COVID-19 пероральный препарат PAXLOVID покажет свою эффективность против нового штамма коронавирусной инфекции "Омикрон", такое мнение высказал исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла, сообщает Зеркало недели.

Как пишет The Hill, по мнению Бурлы уверенность в эффективности PAXLOVID базируется на том, что препарат создавался с учетом будущих возможных мутаций вируса.

"Это факт вселяет в меня высокий уровень уверенности, что пилюли PAXLOVID будут действенны в лечении вируса, даже если мы говорим о таком новом штамме, как "Омикрон" , - заявил исполнительный директор Pfizer.

В то же время, Бурла признал, что штамм "Омикрон" еще мало изучен и выразил надежду, что больше информации удастся получить в ближайшие несколько недель.

Компания Pfizer в начале ноября заявила об эффективности своего лекарства от коронавируса. В исследованиях приняли участие 1,2 тыс. пациентов с COVID-19, у которых болезнь могла развиваться по неблагоприятному сценарию. Из прошедших курс лечения при исследовании PAXLOVID никто не скончался, а результаты лечения признаны успешными.

Мощности Pfizer уже сейчас позволяют изготовить около до 80 млн доз PAXLOVID. В США администрация президента Джо Байдена планирует заплатить более $5 млрд за запас нового препарата Pfizer от COVID-19, которого хватит примерно на 10 млн курсов лечения.