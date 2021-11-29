Украина поделится данными о госперевороте с союзниками

Украина серьезно относится к доступной информации о возможном госперевороте. Именно поэтому планирует поделиться ею с иностранными партнерами.﻿ Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга в понедельник, сообщает Новое время.

Министр объяснил, «когда говорится о гибридной войне, внешнее военное давление сопровождается дестабилизацией страны внутри». Он уточнил, что на данный момент этим вопросом занимаются правоохранительные органы.

«Наши правоохранительные органы проверяют эту информацию и мы, конечно, предоставим нашим партнерам обновленные данные, как только их получим» , — заявил он.

29 ноября СБУ открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 109 УК Украины (действия, направленные на захват государственной власти) после заявления президента Владимира Зеленского о подготовке госпереворота.