Путин и Байден собираются встретиться в видеоформате – МИД РФ

Россия готовится к встрече президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, которая должна пройти в видеоформате. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что в ближайшей перспективе вопрос прояснится. Речь идет на данном этапе о контакте не очном" , – сказал он, передает российское агентство ТАСС.

Рябков подчеркнул, что такой формат встречи Путина и Байдена совсем не означает низкой значимости запланированного мероприятия. По его словам, с учетом сегодняшних проблем и обстоятельств, существующих в отношениях США и России, контакт президентов "станет очень большой вехой".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что Байден и Путин могут провести онлайн-разговор в ближайшее время. В Белом доме заявили, что пока не располагают данными о запланированных контактах.