В США суд потребовал отменить обязательную вакцинацию медиков

Окружной суд американского штата Миссури постановил отменить решение правительства об обязательной вакцинации всех сотрудников здравоохранения в десяти штатах. Об этом говорится в решении, опубликованное в электронной базе суда, сообщает Лента.Ру.

В постановлении говорится, что ответчик в лице правительства США должен немедленно прекратить принуждение медработников и других участников программ медицинского страхования Medicare («Медикэр») и Medicaid («Медикейд») к обязательной вакцинации в штатах Аляска, Арканзас, Айова, Канзас, Миссури, Небраска, Нью-Гэмпшир, Северная Дакота и Вайоминг. Суд согласился с доводами истцов, что данное решение федерального правительства не было одобрено Конгрессом США.

Ранее Управление по охране труда США обязало все компании со штатом более 100 человек провести вакцинацию сотрудников от COVID-19 до 4 января 2022 года или требовать от непривитых сотрудников сдавать тест на коронавирус не реже чем раз в неделю. Власти 11 штатов уже подали иск против введения такой меры.