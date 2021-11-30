Арахамия допустил создание ВСК по "госперевороту"
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что впоследствии ситуация с госпереворотом станет предметом закрытого заседания Комитета безопасности Верховной Рады Украины, сообщает УНИАН.
Об этом он заявил во время эфира программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. По его словам, также возможно, что будет создана временная следственная комиссия.
"Уголовное производство открыли только сегодня. Надо дать время следственным органам поработать. Конечно, есть инструменты парламентского контроля. Впоследствии мы сможем проводить закрытые слушания на комитете, или создать комиссию. Но сначала надо дать поработать СБУ",- сказал Арахамия.