Власти Британии увеличили налог для криптобирж

Клиентов лицензированных в Великобритании криптовалютных бирж может ждать неприятный сюрприз в виде повышения комиссий, поскольку на такие платформы распространили действие "цифрового" налога. Соответствующее решение приняло Управление по налоговым и таможенным сборам Ее Величества (HMRC), сообщает Обозреватель.

Согласно информации The Telegraph, 2% налог на доходы от цифровых услуг был введен в апреле 2020 года. Изначально он распространялся только на соцсети, маркетплейсы и поисковые системы.

Поскольку налоговое ведомство Соединенного Королевства не признало цифровые активы финансовыми инструментами, биржи лишили права на налоговые льготы. На этом фоне с 28 ноября они начнут облагаться налогом.

"Существует множество криптоактивов, все они – с разными характеристиками. Поскольку криптовалюты не представляют собой товары, финансовые контракты или деньги, биржи криптоактивов вряд ли смогут воспользоваться налоговыми льготами, предусмотренными для онлайн-финансовых маркетплейсов" , – объясняют в HMRC.

Британское криптосообщество уже выступило против такого решения. Торговая организация CryptoUK, представляющая сектор цифровых активов королевства, назвала его несправедливым и допустила, что соответствующие издержки упадут на плечи инвесторов и трейдеров.

Директор организации Иэн Тейлор подчеркнул, что после введения Управлением финансового надзора (FCA) сложной системы лицензирования, это станет тяжелым ударом по индустрии. Стоит отметить, что до апреля 2022 года все криптоплатформы обязали регистрироваться в FCA в рамках борьбы с отмыванием денег.

Любопытно, что по данным FCA, по состоянию на июнь 2021 года криптовалютами владеют 2,3 млн жителей Британии. Это 4,4% взрослого населения страны.