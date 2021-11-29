В Испании зафиксировали первый случай штамма "Омикрон"

В Испании подтвердили первый случай нового штамма коронавируса Omicron – его выявили в Мадриде, сообщает Укринформ.

Согласно испанским СМИ со ссылкой на заявление министерства здравоохранения регионального правительства Мадрида, 51-летний мужчина вернулся в Испанию из Южной Африки. 28 ноября после остановки в Амстердаме, у него "легкие симптомы", пациент находится на изоляции.

Отмечается, что власти осуществляют эпидемиологическое наблюдение за людьми, которые находились в непосредственном контакте с пассажиром приземлившегося в Мадриде самолета, прибыв из Амстердама.

Болезнь была выявлена путем скрининга при помощи теста на антиген в аэропорту Барахас имени Адольфо Суареса в Мадриде, а секвенирование было выполнено в понедельник при помощи "сверхбыстрой процедуры", позволяющей получить результат теста в тот же день.