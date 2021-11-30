СБУ за год ликвидировала 20 пророссийских ботоферм
С территории Российской Федерации против Украины работает около 7 тысяч сотрудников спецслужб, сообщает УНИАН.
Об этом во время эфира программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил директор департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.
"Оценочно, сегодня с территории Российской Федерации по Украине работает около 7 тысяч сотрудников спецслужб", - рассказал он.
В течение 2021 года департаментом было заблокировано 15 разветвленных сетей антиукраинских интернет-агитаторов.
"Была прекращена деятельность около 20 ботоферм мощностью более 150 тысяч аккаунтов, где будто бы 150 тысяч живых людей что-то комментируют, репостят", - отметил Витюк.