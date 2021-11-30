Сенат не одобрил оборонный бюджет США из-за "СП-2"

Республиканцы заблокировали в Сенате Конгресса США дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, сообщает Лента.Ру.

В проект оборонного бюджета на сумму в примерно 770 миллиардов долларов включены, в том числе санкции против России. Для перехода проекта на следующий этап рассмотрения в Сенате были необходимы 60 голосов. Однако за это проголосовали 45 сенаторов, против высказался 51.

Перед голосованием лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что его однопартийцы заблокируют проект бюджета, поскольку имеющие большинство демократы не допустили утверждения ряда предложений. Речь идет о пакете с 18 поправками, среди которых — дополнительные санкции против российского газопровода «Северный поток-2».