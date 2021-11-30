Суд над Саакашвили перенесли на месяц

Суд по делу украинского чиновника, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили отложили до 23 декабря на фоне столкновений у здания суда в Тбилиси между полицией и сторонниками экс-президента, сообщает Радио Свобода.

Саакашвили, которого 29 ноября впервые после задержания доставили в суд, заявил на заседании, что во время нахождения под стражей его пытали. Во время выступления из стеклянной камеры в зале суда он отказался признавать полномочия прокуратуры.

«Весь мир поражен тем, что я обращаюсь к вам через эту стеклянную стену вместо того, чтобы свободно передвигаться по созданной мной стране» , – сказал Саакашвили.

«Все знают, что я не должен сидеть в тюрьме, потому что все обвинения против меня сфабрикованы и политически мотивированы» , – добавил он.

В какой-то момент Саакашвили перешел на английский язык, сказав, что обращается к «международным партнерам Грузии» и обвинил власть в пытках.

«Меня пытали, со мной бесчеловечно обращались, избивали, унижали» , – сказал Саакашвили.

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