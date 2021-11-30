Экс-министра образования Эстонии обвинили в присвоении госсредств

Экс-министра образования Эстонии обвинили в присвоении бюджетных средств и мошенничестве. Государственная прокуратура Эстонии официально предъявила ей обвинения, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

По информации эстонских СМИ, сторона обвинения утверждает, что чиновница в общей сложности потратила около 7 500 евро из казны министерства на собственные нужды.

Согласно данным следствия, Репс поручала сотрудникам министерства обязанности, связанные с уходом за ее детьми. Также ей предъявляют обвинения в незаконном использовании министерской карты на горючее для автомобиля и возмещении расходов на празднование своего дня рождения в здании ведомства.

Кроме того, Репс обвиняют в мошенничестве путем приобретения за средства минобразования кофеварки, которую она использовала у себя дома, использования средств министерства на оплату расходов одного из членов семьи на досуг и расходов и на празднование дня рождения в одном из ресторанов.

Производство было начато после того, как газета Õhtuleht опубликовала материал о нецелевом использовании средств министерства Майлис Репс в прошлом году.