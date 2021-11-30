Глава ВОЗ призвал заключить новое соглашение по пандемиям

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал как можно скорее согласовать международный договор для предотвращения пандемий в будущем, сообщает Deutsche Welle.

"Все это повторится, если вы, представители всех стран мира, не объединитесь и не скажете в один голос: "Больше никогда!" , - сказал Гебрейесус о ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, выступая на открытии специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве в понедельник.

"Пришло время преодолеть эту пандемию и оставить наследие следующим поколениям" , - отметил глава ВОЗ, которого цитирует информагентство AFP.

По его словам, появление нового варианта коронавируса - "омикрон" - свидетельствует о том, что пандемия еще не закончилась.

"Вот почему миру необходимо новое соглашение" , - сказал он.

Промежуточный доклад, как ожидается, будет подготовлен к ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2023 года. Окончательный результат работы должен быть представлен на рассмотрение в мае 2024 года.