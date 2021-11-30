США укрепят военные объекты в Австралии

Министерство обороны США намерены укреплять инфраструктуру своей авиабазы на Гуаме и объектов Австралии, чтобы иметь возможность более эффективно противостоять Китаю, сообщает ТАСС.

По сведениям The Wall Street Journal, американские военные не планируют какой-либо радикальной передислокации своих войск.

В понедельник в Пентагоне заявили, что Вашингтон по итогам проведенного обзора расстановки ВС США в мире намерен, помимо прочего, активизировать взаимодействие с Австралией в военной сфере.

И.о. помощника заместителя министра обороны США по политическим вопросам Мара Карлин в частности отметила, что в Австралии будет произведено новое развертывание истребителей и бомбардировщиков, обучение сухопутных сил, расширение логистического сотрудничества.