Десятки тысяч крымчан остались без света из-за штормового ветра

Вечером 29 ноября без света в оккупированном Крыму осталось от 37 до 56 тысяч человек. Об этом информировали российские СМИ и местные жители, сообщает Укринформ.

Сильные шквалы привели к перебоям с электричеством. Оккупанты заявили, что больше всего пострадал город Симферополь, а также Симферопольский район. О проблемах с электроснабжением сообщили и в Алуштинском и Бахчисарайском районах.

Ближе к вечеру порывы ветра относительно утихли, но усилился дождь. Из-за непогоды на полуострове попадали многие конструкции и деревья, некоторые – на припаркованные рядом автомобили. По словам очевидцев, одно из деревьев свалилось на "дом Черчилля" в оккупированной Ялте.

По данным российских журналистов, шесть человек в Крымском полуострове получили травмы из-за сильного ветра, в том числе четверо из них получили травмы в Ялте.