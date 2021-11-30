В ОРДЛО снова создавали препятствия для ОБСЕ

Боевики российских вооруженных формирований РФ в очередной раз не пропустили патрули СММ ОБСЕ из-за линии столкновения вблизи Станицы Луганской, Золотого и Молодежного в Луганской области, сообщает Укринформ.

"Утром 29 ноября в Луганской области вооруженные формирования не пропустили 3 патруля СММ в направлении подконтрольных правительству районах. Все патрули направлялись из неподконтрольных правительству районов" , - говорится в опубликованном на сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе оперативном отчете CММ ОБСЕ № 32/20.

Первый отказ в доступе произошел в 09:06 на блокпосте вооруженных формирований РФ у южного края участка разведения сил и средств в районе н. п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска). Второй запрет зафиксирован в 10:15 на блокпосте российских вооруженных формирований южнее моста возле Станицы Луганской (15 км северо-восточнее Луганска). Третий случай отказа произошел в 10:58 на блокпосте российских оккупационных войск на автодороге Т0504, ориентировочно в 1,5 км юго-западнее н. п. Молодежное (неподконтрольное правительству, 63 км северо-западнее Луганска).

"В первом случае члены вооруженных формирований сослались на "мнение безопасности для СММ", во втором - на "отсутствие разрешения" от лиц, которым принадлежит фактический контроль в неподконтрольных правительству районах Луганской области, а в третьем - на "приказы от своих командиров" , – сообщили в СММ.

В Миссии констатировали, что такие запреты "не только ограничивают свободу передвижения СММ через линию столкновения, но и препятствуют осуществлению материально-технического обеспечения Миссии, которое крайне необходимо для ее эффективной работы".