Курс валют НБУ на 30 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 30 ноября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 29 ноября, достиг уровня 27.17 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 7 коп до 30.65 за 1 евро.

Рубль подорожал на 4 коп до 3.64 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов повысился на 6 коп до 36.21 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 9 коп до 29.36 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 6.53 за 1 польский злотый.