Курс валют НБУ на 30 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 30 ноября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 29 ноября, достиг уровня 27.17 за 1 доллар.
Курс евро вырос на 7 коп до 30.65 за 1 евро.
Рубль подорожал на 4 коп до 3.64 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов повысился на 6 коп до 36.21 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 9 коп до 29.36 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос до уровня 6.53 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.173900
|EUR
|Евро
|30.648100
|RUB
|Рубль
|0.364390
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.214700
|CHF
|Швейцарский франк
|29.362900
|PLN
|Польский злотый
|6.529200