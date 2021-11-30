Россия испытала гиперзвуковую ракету "Циркон"

Военный флот РФ выполнил пробный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом заявили в министерстве обороны России, сообщает Укринформ.

"Экипаж фрегата Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного вооружения выполнил очередную стрельбу ракетой "Циркон"" , - говорится на странице ведомства в сети Фейсбук.

Отмечается, что пуск был выполнен из акватории Белого моря по морской мишени, которая находилась на расстоянии более 400 км.