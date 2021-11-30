Россия испытала гиперзвуковую ракету "Циркон"
Военный флот РФ выполнил пробный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом заявили в министерстве обороны России, сообщает Укринформ.
"Экипаж фрегата Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного вооружения выполнил очередную стрельбу ракетой "Циркон"", - говорится на странице ведомства в сети Фейсбук.
Отмечается, что пуск был выполнен из акватории Белого моря по морской мишени, которая находилась на расстоянии более 400 км.
По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал введенным параметрам. Стрельба с борта фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" признана успешной, цель поражена", - отметили в Минобороны.