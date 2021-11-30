Лира, злотый и гривна: по всему миру обесцениваются деньги

На прошлой неделе внимание мировых СМИ привлекла турецкая лира, рухнувшая после решения президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана снизить ключевую ставку местного центробанка, сообщает UBR.

Однако, хоть и не на столь высокий уровень, но в последнее время в принципе прослеживается тенденция по падению стоимости национальных валют по отношению к доллару. Журналисты решили узнать у экспертов причины этого явления, а также оценить, не является ли оно предвестником глобального финансового кризиса.

Ослабление нацвалют к доллару – мировая тенденция

Начиная с 15 ноября курс турецкой лиры к доллару значительно ускорил темпы падения. Если ранее за одну единицу главной мировой валюты давали чуть более 10 лир, то к 18 ноября – уже 11 лир.

Вопреки этой тенденции и несмотря на усиление инфляции, центробанк Турции 18 ноября принял решение снизить ключевую ставку до 15%. Через несколько дней после этого лира подешевела до отметки 12,82, хотя впоследствии несколько укрепилась – в пятницу, 26 ноября, за один доллар давали 12,43 лиры (данные информационно-аналитического агентства Morningstar). При этом еще в марте турецкая нацвалюта торговалась около отметки в 7,5 за доллар.

Как бы там ни было, а национальные валюты ослабевают к доллару и в других странах. Как рассказывает финансовый аналитик Василий Невмержицкий, по отношению к "американцу" просел даже евро – сейчас за 1 доллар дают €1,13, хотя еще в июне давали €1,22, а в октябре – €1,16.

За последнее время целый ряд нацвалют подешевел к доллару: болгарский лев, венгерский форинт, норвежская крона, польский злотый.

"За последнее время произошел обвал этих валют от 3 до 10%" , – указывает Невмержицкий.

Так, в сентябре за один доллар давали 292 форинта, а 26 ноября – 326 форинтов. С конца октября, когда норвежская крона котировалась на уровне 8,33 за доллар, она подешевела до отметки 9,04 крон/$. Польский злотый с 1 по 26 ноября просел на 18 копеек и теперь его курс к американскому доллару составляет 4,16 злотых.

Курс болгарского лева из приведенных валют показывает наименьшее, но стабильное снижение – с июня он подешевел к доллару на 1,5 стотинки (копейки), до 1,75 лев за доллар.

Почему падают нацвалюты

По мнению Невмержицкого, это происходит из-за ужесточения денежно-кредитной политики США. Также к способствующим удешевлению местных валют факторам добавилась политическая напряженность между Европой и Беларусью.

Экс-член Совета Нацбанка Украины Виталий Шапран также выразил мнение, что местные валюты подверглись девальвации. Причина – в оттоке иностранных инвесторов с рынков развивающихся стран в развитые рынки.

Как отмечает эксперт, побуждает инвесторов к этому угроза фондового кризиса, связанная с риском банкротств крупных строительных предприятий Китая, начавшаяся с долгов компании Evergrande.

"Те финансовые системы, которые были более слабые, они первыми ощутили отток нерезидентов со своих рынков" , – указал Шапран.

На прошлой неделе к падению рынков также привела информация о новом, потенциально более опасном штамме коронавируса "омикрон", найденном в ЮАР. В итоге национальная валюта страны, южноафриканский рэнд, впервые за год просела по отношению к доллару ниже отметки в 16 единиц/$.

В то же время сильные валюты – японская иена и швейцарский франк – пополнились вложениями инвесторов и усилились с 115 до 113 иен/$ и с 0,94 до 0,92 франков/$.

Впрочем, сохранится или нет девальвационная тенденция, в дальнейшем в немалой степени будет зависеть от политики США, считает Шапран.

"Сейчас мы ждем изменения в процентной политике Федрезерва и если они начнут повышать ставку, то эта тенденция усилится. Если ставка останется прежней, но ФРС будет сворачивать методы монетарного стимулирования, то это еще позволит удерживаться на плаву развивающимся рынкам, таким как Турция, Россия, Индия, Китай" , – сказал Шапран.

На последнем заседании, 2-3 ноября, ФРС сохранил ключевую процентную ставку по федеральным кредитам в диапазоне 0-0,25% годовых. О планах начать в ноябре-декабре постепенное сворачивание методов монетарного стимулирования экономики – то есть снизить объем выкупа ценных бумаг – ФРС объявлял в сентябре.

Девальвация – не всегда плохо. Что ждет Украину

Украинская нацвалюта начала ослабевать с середины ноября и за это время подешевела к доллару до 27,1 грн/$ с показателя в почти 26 грн, бывшего еще в начале месяца. Тем не менее Виталий Шапран отмечает, что девальвационная тенденция в Украине пока остается слабой.

Частично, говорит эксперт, это произошло благодаря подписанию обновленного меморандума с МВФ – "есть определенная заслуга властей, что они подсуетились накануне возможного глобального кризиса" , признает Шапран.

По его мнению, украинский Минфин и НБУ оказались более подготовленными к колебанию рынков, чем регуляторы других стран. Процентная политика, которую проводил Минфин на первичном и вторичном рынке ОВГЗ, "отвечает тем рискам, которые были и остаются в Украине" , считает эксперт.

С другой стороны, украинский рынок, по мнению Шапрана, в принципе не сильно зависит от капитала нерезидентов.

"У нас частный рынок ценных бумаг достаточно слабенький, он нерезидентов не привлекал. А на рынке ОВГЗ в августе было порядка 100 млрд грн инвестиций. Это небольшая сумма и я не вижу там обвального оттока. Никто не распродает бумаги, не мечется в панике" , – указал экс-член Совета Нацбанка Шапран.

В случае, если глобальный фондовый кризис усилится, украинская экономика не окажется в первой десятке пострадавших от него: несмотря на падение валютной выручки от металлургов, гривну поддержат агропроизводители.

"У нас хороший урожай и достаточно диверсифицированный агроэкспорт, что уравновешивает ситуацию" , – подчеркнул Шапран.

Хотя шоковая девальвация, произошедшая с лирой, серьезно снижает доходы населения и его доступ к импортным товарам, вместе с тем небольшое ослабление нацвалюты к доллару позитивно сказывается на экспортерах, но почти не отображается на инфляции, считают эксперты.